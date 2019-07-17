شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلعب هارى ستايلز دور الأمير إريك بالنسخة الحية من فيلم Little Mermaid؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة ديزني استقرت على بطل فيلمها الجديد "Little Mermaid"، وذلك وفقاً لموقع hollywoodreporter الذى أعلن عن وجود مفاوضات جارية حالياً مع نجم فريق "One Direction" الإنجليزي هاري ستايلز، للمشاركة في بطولة النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذى يجرى التحضير له حالياً.

هارى ستايلز يتفاوض حالياً لأداء دور الأمير إريك، الذي يقع في حب حورية البحر "آريل" خلال أحداث الفيلم، والذي تقوم ببطولته المغنية الشابة هالي بيلي.

وقد صدر الفيلم منذ 30 عاما وحقق نجاحًا ضخمًا لشركة "ديزني" ساهم وقتها فى قوة الشركة الشهيرة فى عالم أفلام الرسوم المتحركة وظلت شخصياته راسخة فى أذهان عشاق الفيلم التى تدور أحداثه حول حورية البحر "آريل" التى تعيش فى أعماق البحار وتهوى جمع مقتنيات البشر طوال الوقت وعلى الرغم من تحذيرات والدها المتكررة من الاختلاط بالبشر إلا أنها تقع فى حب الأمير «إريك»، بعدما تقوم بإنقاذه من الموت أثناء غرق سفينته، وتتعقد الأمور حين تطلب من الساحرة مساعدتها للزواج منه، إلا أن الأخيرة تساومها للاستيلاء على حكم والدها.

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هارى ستايلز