بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قيادته الناجحة للجزء الثالث من سلسلة أفلام Thor الشهيرة والذى جاء بعنوان Thor: Ragnarok، قررت شركة مارفل اختيار المخرج الكبير تايكي وايتيتى لقيادة الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة لولى عهد أسجارد. ونجح وايتيتى فى تحقيق إيرادات لفيلمه الأخير Thor: Ragnarok، وصلت لـ 854 مليون دولار فى جميع إنحاء العالم عام 2017، وتأمل مارفل فى تجاوز حاجز المليار دولار إيرادات للجزء الجديد المقرر بدأ تصويره نهاية العام الجارى. وكان أخر تجارب وايتيتى الإخراجية، فيلم Jojo Rabbit، والمقرر عرضه فى أكتوبر المقبل بدور العرض العالمية. Advertisements ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة حول ثور إله الرعد المعروف فى قصص مارفيل المصورة، والذى يعود بعد الانتهاء من إنقاذ حبيبته البشرية. يسجن "ثور" على الجانب الآخر من الكون ليجد نفسه فى سباق محموم مع الزمن ليعود لوطنه "أسجارد" ويحاول إيقاف راجناروك، بينما تهدد "هيلا" وطنه والحضارة الأسجاردية بالتخريب والدمار بواسطة قواها الفائقة.

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