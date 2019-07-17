شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق ينهار فى جنازة زوجته.. قصة حب لآخر العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق أمس بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازتها من مسجد السيدة نفيسة. وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مجدى أبو عميرة، وشقيقه المخرج شكرى أبو عميرة، رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعدد من أهل المتوفاة وأصدقاء ابنتها الإعلامية هبة رشوان، وشهدت الجنازة غيابًا شبه تام للفنانين. توفت زوجته بعد صراع مع المرض لم يتمالك نفسه خلال تشييع جثمان وانهار من البكاء فى الجنازة لحبه الشديد لها Advertisements ارتبط بها ولديها 17 سنة لم يترك مجالا إلا وتحدث عن دورها فى حياته وصفها بملكة جمال وقال عنها: شالتنى وأنا طالب ومفلس وتحملت معى كل الصعاب عاشت معى على الحلوة والمرة وعمرها ما اشتكت أنا بحبها دلوقتى أكتر من أيام الشقاوة

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