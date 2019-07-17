فيديو| طرح تيزر الموسم الأخير من "Mr Robot"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لمسلسل "Mr Robot - مستر روبوت" بموقع تويتر، تيزر الموسم الأخير من المسلسل.
وكتب الحساب في تعليقه على التيزر: "كل شيء فعلناه، كل شخص جرحناه، هل يستحق ذلك كل هذا العناء، الموسم الأخير، قادم في الخريف".
مسلسل "Mr Robot - مستر روبوت"، هو مسلسل تلفزيوني يحكي قصة الشاب " إليوت آلدرسن – رامي مالك"، يعاني من اضطراب القلق الاجتماعي كما أنه ناقم على المجتمع، ويعمل مبرمج كمبيوتر في الصباح ومن قراصنة الكمبيوتر في المساء، فيتم تعيينه للعمل من قبل رجل غامض يدعو نفسه "مستر روبوت" لاختراق الشركات الكبيرة التي بإعتقادهما السبب في فساد المجتمع.
يذكر أنه سبق عرض ثلاثة مواسم سابقة من المسلسل، كما حصل رامي مالك بطل المسلسل على العديد من الجوائز العالمية عن دوره في هذا العمل.
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