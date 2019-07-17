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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، المطرب محمود العسيلي، بعد انتشار فيديو من إحدى حفلاته يرفض فيه إلتقاط صورة مع أحد معجبيه.
ونشرت ريهام صورة في إطار واحد، تضم لقطتين إحداهما للمطربة الإنجليزية أديل وهي تقبل فيها يد أحد معجبيها، ولقطة أخرى للعسيلي مأخوذه من الفيديو الأزمة، وعلقت على الصورة قائلة: " كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك الغير مبرر، بس دلوقتي كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجومية أخلاق".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس فيديو للفنان محمود العسيلي، وهو يوبخ أحد معجبيه الذي طلب التصوير معه، حيث رد عليه قائلًا: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة الصورة.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي: "كنت بنتقد غرورك ودلوقتي كرهتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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