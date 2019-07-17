نشوى مصطفى تعلق على اختيار دنيا سمير غانم لإحياء حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة نشوى مصطفى، على اختيار الفنانة دنيا سمير غانم لإحياء حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية، الذي سيقام مساء الجمعة المُقبل، باستاد القاهرة الدولي.

وكتبت نشوى عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، قائلة: "من أجمل الحاجات المبهجة إن الموهوبة بنت الأساتذة الكبار أوي هي اللي حتغني أغنية ختام كأس الأمم الأفريقية".

Advertisements

وأضافت نشوى: " دنيا سمير غانم، تحيا مصر بالموهوبين في كل مجال".

يُذكر أن حفل ختام كأس الأمم الأفريقية سيُقام في 19 يوليو الجاري على هامش مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الكأس.