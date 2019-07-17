- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة نشوى مصطفى، على اختيار الفنانة دنيا سمير غانم لإحياء حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية، الذي سيقام مساء الجمعة المُقبل، باستاد القاهرة الدولي.
وكتبت نشوى عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، قائلة: "من أجمل الحاجات المبهجة إن الموهوبة بنت الأساتذة الكبار أوي هي اللي حتغني أغنية ختام كأس الأمم الأفريقية".
وأضافت نشوى: " دنيا سمير غانم، تحيا مصر بالموهوبين في كل مجال".
يُذكر أن حفل ختام كأس الأمم الأفريقية سيُقام في 19 يوليو الجاري على هامش مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الكأس.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى تعلق على اختيار دنيا سمير غانم لإحياء حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.