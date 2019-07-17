بينهم رامي صبري وأحمد وفيق.. فنانون انتقدوا محمود العسيلي بعد أزمة الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

لم يتوقف أمر الهجوم على المطرب محمود العسيلي من قبل الجماهير بسبب أزمة الصورة، بل هاجمه بعض الفنانين.

الفنان رامي صبري

وكتب رامي صبري، عبر حسابه على فيس بوك: "ماينفعش أبدا الفنان يتعامل مع جمهوره بقلة ذوق، لأن ببساطة الجمهور هو اللي بيخليك نجم ويكبرك".

الفنان محمد عطية

وكتب الممثل الشاب محمد عطية عبر حسابه على فيس بوك: "معلش يا جماعه بجد والله.. حد بيحب محمود العسيلي وبيقعد يسمعه كده والحاجات دى؟ يعني هل فيه حد صوت محمود العسيلي اللي عامل زى صدى صوت الحمام ده بيعجبه؟ ممكن إجابات عشان أبقي عارف بس؟".

أحمد وفيق

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الفنان أحمد وفيق تفاعل مع ما كتبه محمد عطية، وعلق قائلا: "عارف لما تكون ماشي حافي وصابعك الصغير يخبط في رجل الكنبة.. أنا بحس نفس الإحساس ده وأنا بسمعه".

نورين كريم

أيضا تفاعلت الفنانة نورين كريم مع ما كتبه محمد عطية، وعلقت: "والله يا عطية آداب المهنة بتحرمك كتير إنك تعبر عن رأيك، بس بجد كان نفسي أسأل نفس سؤالك".

لميس سلامة

أما الإعلامية لميس سلامة، كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "خسارة يا عسيلي طريقتك في التعامل مع الناس في الحفلات والأفراح هتخسرك كتير، ولولا حب ناس ولولا الشخص ده تحديدا اللي إنت أحرجته وكسرت بخاطره، ماكنتش هتوصل للي وصلتله.. أنا واحدة من الناس اللي بتعشق أغاني عسيلي، بس شوفته بنفسي في كذا مناسبة ازاي بيحرج الناس وزعلت جدا.. راجع نفسك يا نجم وأجبر بخاطر اللي حبوك وبيساندوك وفرحهم".

وكان الفنان محمود العسيلي قد تعرض لهجوم حاد بسبب انتشار فيديو يرد فيه على أحد حضور حفتله يطلب منه التقاط صورة معه ليرد: "إنت معاك واسطة"، ليرد العسيلي لتوضيح موقفه، ويؤكد أنه هدفه كان عدم تمييز شخص عن آخر، ومع ازدياد الهجوم، اعتذر عبر حسابه على تويتر، وأوضح أن الصورة غير مكتملة، وأن الشخص الذي طلب التصوير ألح في الطلب، وكان لا يرد أن يحدث تمييزا، وإذ التقط صورة معه سيضطر لالتقاط صور مع كل الموجودين، وهو ما سيمنعه من الغناء.