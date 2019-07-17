"الكارتة والحشرية والجهل".. أزمات وقع فيها العسيلي مع جمهوره قبل "الواسطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أزمة تلو أزمة يقع فيها المطرب محمود العسيلي مع جمهوره، وفي كل مرة يخرج ليعتذر، آخرها واقعة شاب طلب منه أن يتصور معه، ليرد عليه العسيلي من على المسرح: "معاك واسطة إنت .. جامد جدا مثلا"، لينتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويثير سخط الجمهور على العسيلي، الأمر الذي أوصله ليصبح في قائمة المحتويات الرائجة بموقع تويتر "تريند" ويتلقى ردود فعل سلبية من جمهوره.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز أزمات واجهها العسيلي:

- أزمة الصورة

إذ دققت النظر في الفيديو المنتشر للعسيلي وهو يرفض التصوير مع معجب به، لوجدت العسيلي يرتدى ملابس شتوية أي أن المقطع من الشتاء الماضي على أقل تقدير، وتم تداوله بالأمس وحقق رواجا كبيرا، بعدها نشر العسيلي ردا مقتضبا على الفيديو قال فيه: "الصورة مش كاملة، أنا محبتش أتصور مع حد وأسيب الباقي".

ومع شدة الانتقاد، كتب العسيلي تغريدة آخرى، قال فيها: "أي فنان عارف إنه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه، ‏بأعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و بأعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة، أنا آسف مرة تانية".

وأضاف العسيلي: "‏النقطة التانية أنا حاولت أقول للشخص اللي أنا كنت بكلمه أن ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور 3 مرات برا المايك، و لكن هو كان لحوح جدًا ومصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف أغني، فللأسف قلتله كدا بحسن نية وللأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو".

- المواهب الشابة

أزمة أخرى وقع فيها العسيلي، حينما نشر تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، سخر فيها من المواهب في الشعر والموسيقى، واتهمهم بانتهاك خصوصيته وطالبا منعهم عدم إرسال أي عمل له على واتساب، إذ كتب: "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس اب الخاص ويكلمك فجأة على أنه متربي معاك وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة ويبعتلك أغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".

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وفسر البعض أن العسيلي يقصد الشاعر عمرو حسن، الذي خرج وقتها، وصرح أنه أرسل للعسيلي بالفعل ولم يرد عليه، بعدها خرج العسيلي ليعلن أن الموقف تم تفسيره بشكل خاطئ، وكتب: "بالنسبة للهجوم الرهيب.. للتويتة السابقة.. والناس اللي بتسخن على أي حاجة.. كل اللي أقصده، هو غزو الخصوصية على نمرة تليفوني الشخصية.. شكرًا."

ولكنه خرج بعدها واعتذر كما فعل أمس في واقعة الصورة.

أزمة بسبب فتاة

أعلن العسيلي في برنامج "حفلة 11" مع سمر يسري، انفصاله عن زوجته منذ فترة طويلة، بعدها لاحظ المتابعون صور للعسيلي مع فتاة في إيطاليا وعدد من الدول، نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع متابعة له، تسمي نفسها الفرعونة المصرية، إلى مطالبته بالتعريف بها، أو عدم مشاركة الصور أساسًا.

ولكن جواب العسيلي كان غريبًا ومحرجًا للفتاة، حيث علق قائلًا: "مش ملاحظة إنك حشرية زيادة عن اللزوم، وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات، بجد إنتي مالكيش أي دعوة"، أول مرة أعرف إن الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه".

- أزمة ميريام فارس

رغم أن الجميع هاجم ميريام فارس بعد تصريحها: "أنا تقيلة على مصر" في مهرجان موازين، في إشارة منه أن تكلفة إقامتها حفلا غنائيا، أصبح كبيرا، فإن محمود العسيلي حينما رد عليها، انقلب الأمر عليه، وهوجم بشدة بعد تحدثه بشكل اعتبره البعض غير لائق: "كارته و خانفة .. عشان كدا إنتي تقيلة على مصر"، ليخرج بعد ويكتب: "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت، أحب أقولكم إن أمي شعرها أكرت وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وبأعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركم التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدا.. أنا اقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزئت بمصر فقلت اردحلها شوية بالبلدي".

أزمة مع الجمهور

أزمة أخرى وقع فيها وكانت مع الجمهور بشكل عام، حين كتب عبر تويتر: "لما بأكتب بوست على تويتر، وألاقي ناس بترد ردود يعجز اللسان عن وصفها وبوقي بيفتح وعيني بتوسع وعروقي بتطلع وبيكون في ميكس بين إني عايز أعيط وبين إني عايز أدوس حد بعربية نقل، السؤال المهم : الردود دي جاية من الجهل ولا الغباء؟ و لا بيبقى ميكس أو كومبو جميل بين الاتنين؟".