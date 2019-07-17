في عيد ميلاده الـ88.. أشرف زكي يوجه رسالة ليوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة للفنان يوسف شعبان، بمناسبة عيد ميلاده الـ88، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام". ونشر زكي صورة لشعبان، وعلق عليها قائلًا: "الفنان الكبير والنقيب والصديق والإنسان، كل عيد ميلاد وحضرتك في أحسن حال وأحسن صحة". يذكر أن يوسف شعبان من مواليد 16 يوليو 1931.

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