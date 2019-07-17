بالصور| غادة عبدالرازق تنشر فيديوهات من حفل عيد ميلادها بالمالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة غادة عبدالرازق مقاطع فيديو، عبر خاصية "الاستوري"، بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ54. وظهرت غادة في الفيديو وبجانبها "تورتة" مكتوب عليها "happy birth day mamy"، واكتفت بوضع قلوب في تعليقها. وتقضي غادة خلال هذه الأيام فترة استجمام مع أسرتها بجزر المالديف. جدير بالذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق من مواليد6 يوليو، عام 1965.

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