محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة شيماء سيف الشكر لجمهورها في المملكة العربية السعودية، بعد أن حلت ضيفة مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الخميس 11 يوليو الجاري، ضمن موسم صيف جدة.

ونشرت شيماء صورة من كواليس الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: " شكرا لكل الشعب السعودي المحب للفن على الاستقبال الرائع".

وأضافت سيف: " أسعدني لقاءكم وضحكت من قلبي، وغمرتني محبتكم، شكرًا لكل القائمين على مهرجان موسم جدة، سعدت وتشرفت بوجودي معاكم".

يذكر أن شيماء خاضت السباق الرمضانى السابق بمسلسلي "بدل الحكاية 3 ، ومسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتها مع أبلة فاهيتا بموسم جدة.. شيماء سيف توجه الشكر للجمهور السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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