آخر يوم تصوير لـ"يوم مصري" يجمع كل أبطاله

عاد منذ 3 أيام فريق عمل فيلم "يوم مصري" لتصوير باقي مشاهده بعدما توقف بسبب تصاريح الرقابة، وصور أبطال العمل في الحطابة بجوار قلعة صلاح الدين الأيوبي.
وجمعت المشاهد بين أحمد الفيشاوي وخالد سرحان وهاجرعفيفي، كما يفصل يوم على انتهاء التصوير، ومن المقرر أن يجمع اليوم الأخير أبطال العمل جميعهم بما فيهم خالد النبوي.
ويضم فيلم "يوم مصري" عدد من الأبطالمنهم أحمد الفيشاوي وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد جمعة ودرة وصور عدد من المشاهد في رملة بولاق وشبرامنت وتدور أحداثه في يوم واحد عن مجموعة من الحواديت المتداخلة التي تكشف عن الضغوط الاجتماعية من خلال نماذج متعددة من المواطنين من فئات اجتماعية وعمرية مختلفة.
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