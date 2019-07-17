كواليس ألبوم "أنا غير".. الشعراء يساندون عمرو دياب والجماهير متشوقة

"أنت غير فعلًا"..هكذا رد رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي طرح بوستر ألبوم الهضبة عمرو دياب، " أنا غير"، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيما قابل مساندة عدد من الشعراء، كما جمع الألبوم العمل مع السيناريست مدحت العدل بعد غياب 20 عاما .

أقرا أيضًا..ألبوم عمرو دياب الجديد " انا غير" يتصدر مؤشرات البحث

تصدر بوستر "انا غير" للمطرب عمرو دياب، مؤشرات البحث عبر موقع "جوجل" و"تويتر"، بعد ساعات من إعلانه، ليتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور البوستر عبر صفحاتهم .

أقرا ايضًا..الشعراء يحتفلون عمرو دياب بعد طرح الألبوم الجديد

في ذات الصدد، قام مجموعة من الشعراء المصاحبين لعمرو دياب، في تاريخه الفني، بنشر بوستر الألبوم الجديد، دعما للألبوم وفي انتظار طرحه، حيث بدأ الشاعر أحمد المالكي بنشر صورة الألبوم على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" .

Advertisements

كما علق الشاعر "تامر حسين" علي البوستر قائلاً:"عمرو دياب ألبوم أنا غير ..قريباً"، فيما قال خالد تاج الدين مازحاً :"بينما أنا بلهو برة مصر، عمرو دياب

بعد غياب 20 عاما..مدحت العدل يشارك عمرو دياب الالبوم الجديد

كشف السيناريست والشاعر مدحت العدل عن مشاركته في ألبوم عمرو دياب الجديد، بعد غياب يقرب من 20 عاما.

وقال العدل، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، إنه سيتواجد في الألبوم الجديد بأغنية من ألحان محمد يحيى.

عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم" أنا غير"

وطرح عمرو دياب الصيف الماضي ألبوم "كل حياتي" الذي ضم 12 أغنية، وبدأت دعايته في شهر يوليو، ثم طرح 6 أغاني على فترات متباعدة، ليتم طرح الألبوم بالكامل في شهر أكتوبر الماضي، وحقق نجاحاً ضخماً ونسبة مشاهدة واستماع كبيرة على مختلف المواقع وتطبيقات الموسيقى والأغاني وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".