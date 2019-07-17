شاهد.. مدحت العدل ينتقد أداء هاني رمزي.. ومتابع يهاجمه

نشر السيناريست والشاعر مدحت العدل عبر حسابه الرسمي على موقع الرسائل القصيرة “تويتر”، تدوينة اعترض فيها على اختيار الكابتن هاني رمزي في الجهاز الفني للمنتخب المصري مع أجيري.

وكتب العدل في التدوينة قائلًا: “الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن

الكابتن هاني رمزي لم ينجح مع أي منتخب دربه ومع ذلك تم اختياره للقيادة مع أجيري فكانت المهزلة.. ممكن أي مسئول يشرح لنا ما هي معايير الاختيار؟، حيث رد عليه أحد المتابعين قائلًا: “وحضرتك بتقول لمين معايير اختيار الفنانيين اللي بيشتغلوا معاك".

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وفي سياق آخر يستعد مدحت العدل للمشاركة في ألبوم الميجا ستار عمرو دياب الجديد، وذلك بعد غياب دام ما يقرب من 20 عاما، وذلك بعد مشاركته من قبل بكتابة فيلم “آيس كريم في جليم” والعديد من الأغاني.