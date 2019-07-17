فن ومشاهير

تعاون جديد بين حسام حسني ومصطفى قمر

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يستعد الفنان حسام حسني للمشاركة مع الفنان مصطفي قمر في ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال شهر أغسطس المقبل.

 

ونشر حسام حسني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة تجمعه بالفنان مصطفى قمر في جلسة

بأحد الأماكن حيث أنها من المتوقع أن تكون جلسة عمل للألبوم، وعلق عليها قائلًا: “مع مصطفى قمر والتحضير لعمل جديد".

 

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جدير بالذكر أن مدحت العدل شارك عمرو دياب العديد من

الاغاني في بداياته وهم، انا مهما كبرت صغير، انا عاشق، ايه بس اللي رماك، زي الزمان، مستغرب ليه، كنا حبايب، ناوي تعاتب، وايه يعني، ورماني الشوق، وجميع الاغني السابقة من ألحان الفنان عمرو دياب، يشار إلى أن ألبوم عمرو دياب من المقرر طرحه، خلال فصل الصيف من العام الجاري.

 

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