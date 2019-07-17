اعتذر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن واقعة الفيديو التي انتشرت مؤخرًا.
وباعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة أنا آسف مرة تانية".
وكتب العسيلي، على حسابه قائلًا: "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره هو ولا حاجة، وصفر على الشمال وأن من تواضع لله رفعه.. باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر،
وأضاف: "النقطة التانية أنا حاولت أقول للشخص اللي أنا كنت باكلمه أن
يذكر أن الفنان محمود العسيلي، نُشر له مؤخرًا فيديو رافضًا فيه التصوير مع أحد معجبيه قائلا: "أنت حضرتك معاك وسطة يعني؟ جامد جدا علشان تتصور معايا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة الفيديو.. محمود العسيلي: "مكنش قصدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.