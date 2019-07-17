بعد واقعة الفيديو.. محمود العسيلي: "مكنش قصدي"

اعتذر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن واقعة الفيديو التي انتشرت مؤخرًا.



وكتب العسيلي، على حسابه قائلًا: "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره هو ولا حاجة، وصفر على الشمال وأن من تواضع لله رفعه.. باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر،

وباعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة أنا آسف مرة تانية".

وأضاف: "النقطة التانية أنا حاولت أقول للشخص اللي أنا كنت باكلمه أن

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ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك، ولكن هو كان لحوح جدا ومصمم وكان صوته عالي جدًا وبيزعق، وأنا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية وللأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو.. اعتذار".



يذكر أن الفنان محمود العسيلي، نُشر له مؤخرًا فيديو رافضًا فيه التصوير مع أحد معجبيه قائلا: "أنت حضرتك معاك وسطة يعني؟ جامد جدا علشان تتصور معايا؟".