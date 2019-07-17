«بوم بوم».. أحدث أغاني قمر اللبنانية

نشرت المطربة اللبنانية قمر كليب أغنيها الجديدة "بوم بوم" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب". يذكر أن من كتب كلماتها Advertisements العربية الشاعر سلامة على والإنجليزية Eddy Wata، وهى من ألحان جان صليبا، وتوزيع وميكس ناصر الأسعد. العربية الشاعر سلامة على والإنجليزية Eddy Wata، وهى من ألحان جان صليبا، وتوزيع وميكس ناصر الأسعد. كما أن آخر ما شركت فيه قمر هو فيلم حملة فرعون، ومن تأليف كريم خسن بشير ، وإخراج رؤوف عبد العزيز. للمشاهدة من

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