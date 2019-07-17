خالد الشيباني: فيلم "دور شطرنج" في المسابقة الرسمية لمهرجان جرش

أعلن المؤلف خالد الشيباني مشاركة فيلمه القصير "دور شطرنج" بمهرجان جرش السينمائي الدولي بالأردن. الفيلم حائز على أكثر من جائزة آخرها جائزة أحسن قصة وسيناريو وحوار من مهرجان ساقية الصاوي، ومن بطولة سامح الصريطي ؛ ورامي غيط ؛ وصبري عبد المنعم ؛ ومنير مكرم ، وتأليف خالد الشيباني ؛ منتج فني صلاح حسن؛ وإخراج رامي أيمن. مكرم ، وتأليف خالد الشيباني ؛ منتج فني صلاح حسن؛ وإخراج رامي أيمن. وأعرب "الشيباني" عن سعادته بهذه المشاركة بجرش وأن ما منعه عن حضور فاعليات المهرجان هو انشغاله بالتحضير لإصدار روايته الجديدة "أرض اليوارنيوم"، والتي تعد عمله الأدبي الثاني عشر والمقرر طرحها بالمكتبات في نفس التوقيت . "أرض اليوارنيوم"، والتي تعد عمله الأدبي الثاني عشر والمقرر طرحها بالمكتبات في نفس التوقيت . وكانت آخر أعمال "الشيباني" أغنية جديدة في ألبوم النجم "رامي جمال" بعنوان "نسيت ولا لسه" من ألحان شريف الغندور. Advertisements الجدير بالذكر أن خالد الشيباني فاز بجائزة "أحسن شاعر" من المهرجان القومي للمسرح في دورته الحادية عشرة عن أشعار مسرحية "سنو وايت".

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