الكويت تبرئ الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد من تهمة ”الإساءة للذات الإلهية“ ‎

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 09:52 مساءً - قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت ببراءة الإعلامية اللبنانية بقناة ”الشاهد“ جورجيت أبو مراد من تهمة الإساءة للذات الإلهية، لاغية بذلك حكمًا صادرًا بسجنها سنة مع الشغل والنفاذ، وفق حساب ”المجلس“ المحلي. وكانت محكمة الجنايات، قضت قبل شهرين بحبس الإعلامية ”أبو مراد“ سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5000 دينار (16,500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية، وهي القضية التي أثارت جدلًا في الأوساط الكويتية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكثر من عام، حين قامت جورجيت عبر برنامجها ”سوالف ضحى“ على قناة ”الشاهد“ الكويتية بالسخرية في الذات الإلهية، بعبارات على غرار ”الله مش فاضي لكل الوقت لالنا“، ”كان عنا خبرية في لبنان يعمل لوتو (يانصيب) وكان في واحد كل يوم يقوله يارب ربحتي اللوتو وآخر شي طلع ربنا وظهر له وقاله ياخي اسحب ورقة لاربحك“، ”الله أوقات بيكون مش فاضي“، ”أوقات تبقى عاجقة (وقته مزدحم) عليه“.

لكن جورجيت عادت وأوضحت أن حديثها جاء مجتزأ، وأنها لم تقصد السخرية من الذات الإلهية بل تحترم كل الديانات، مبررة ذلك بأن ”الفيديو جرى تقطيعه“، وأن ”اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم“.

وقالت أنذاك: ”المقصد ربنا والسلام على اسمو، نحنا كلنا تحت رايتو، شايفنا كلنا سوا، يعني ما واحد بس يقعد وينطر الفرج بس من ربه بدون ما يشتغل، هذا كان مقصدي بالموضوع، بس لان اختلاف الثقافة واللهجة، تحور كلامي وانفهم خطأ، أنا بدي اعتذر على كلامي اللي انفهم خطأ، ما كنت بقصد إساءة لأي دين من الأديان، أو أي شخص فهم مني غلط، كل المسألة إني لبنانية وجاي من بيئة لبنانية، فانفهمت خطأ بشكل مش مقصود (..) وبدي ارجع اعتذر مرة ثاني على الشي اللي صار“. وأثار حديث الإعلامية اللبنانية آنذاك جدلًا بالكويت، وتسبب في تقديم شكوى ضدها أمام النيابة العامة، بتهمة العيب في الذات الإلهية والسخرية منها.