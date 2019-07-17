شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. بهاء سلطان يطرح أغنية "فى ست أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم بهاء سلطان، خلال الأيام المقبلة، أغنية "سينجل" بعنوان "فى ست أيام"، من تأليف الشاعر خـالد الشيبـانى، وألحان وائــل عـقـيد، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومـهـندس صـوت هــانى مــحروس.

يذكر أن آخر أغنيات بهاء سلطان تتر مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، تأليف الشاعر تامر حسين، ولحن تامر على، توزيع عادل حقى.

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كان النجم بهاء سلطان قد قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "سيجارة" جاهز حاليا لطرحه، ولكن الأمر فى يد المنتج نصر محروس فقط، لافتا إلى أنه مختلف عن ألبوماته السابقة سواء فى شكل الأغانى والكلمات والألحان حيث يوجد به معانى حب كثيرة وبه قليل من أغانى الحزن التى اعتاد عليها جمهوره، ويشمل حوالى 10 أغانٍ كتبها المنتج نصر محروس ماعدا أغنية واحدة.