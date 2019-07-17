شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل شوارع مدينة برمنجهام الإنجليزية، غداً، العرض الأول للموسم الخامس من مسلسل الدراما والعصابات الشهير Peaky Blinders.

وقرر القائمون على المسلسل الشهير، إقامة عرض خاص للموسم الخامس الذى ينتظره عشاق المسلسل منذ أكثر من عام، فى شوارع مدينة برمنجهام معقل عصابة آل شيلبى فى الأحداث، بحضور طاقم عمل المسلسل وعلى رأسهم الممثل العالمى كيلين مورفى صاحب شخصية "تومى شيلبى".

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وفى تصريح سابق نقلته صحيفة ladbible للمؤلف ستيفن نايت، كاتب السلسلة الشهيرة، قال "برمنجهام هى مركز إعداد العرض الشهير، ويعشقه طاقم العمل، وبالنسبة لى أحبذ العودة كل موسم لتلك المدينة لبدء المسلسل بعنف من جديد، وخيار إقامة العرض الخاص الاول فى شوارع المدينة هو أمر مميز".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد ان انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.