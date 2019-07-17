شكرا لقرائتكم خبر عن كيف هنأ أشرف زكى الفنان الكبير يوسف شعبان بعيد ميلاده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية النجم الكبير يوسف شعبان فى عيد ميلاده الـ 88، وكتب عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "انستجرام": الفنان الكبير والنقيب والصديق والإنسان كل عيد ميلاد وحضرتك فى أحسن حال وأحسن صحة".

يذكر أن الفنان يوسف شعبان كان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى 2003، قبل تولى الدكتور أشرف زكى النقابة.

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وينتظر النجم يوسف شعبان البدء فى تصوير مسلسل "بالحب هنعدي" من بطولة كل من الفنانة سميرة احمد وعزت أبو عوف ورانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبد اللطيف، ميدو عادل.

وليس المرة الأولى التى يتعاون فيها مع سميرة احمد حيث التقيا معًا فى أكثر من عمل سينمائى ودرامى منها فيلم "أم العروسة" مع تحية كاريوكا، وعماد حمدى، ومسلسل "امرأة من زمن الحب" إنتاج عام 1998، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.