شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يشوق الجمهور ببوستر مبدئى قبل طرح الألبوم الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التشويق يعيشها جمهور فريق واما، بعدما تم طرح منذ قليل بوستر لأعضاء الفريق بعدما تم الانتهاء من كافة تفاصيل الألبوم الجديد والمنتظر طرحه شهر أغسطس المقبل.

ألبوم فريق واما يضم 10 أغنيات، ويمثل عودتهم للغناء معاً بعد عدة سنوات، وتم التعاون فيه مع نخبة من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، تامر حسين، أما الألحان فتم التعاون مع محمد يحيى، رامى جمال، ايهاب عبد الواحد، احمد فهمى، والتوزيع الموسيقى لكل من نادر حمدى، توما، إيهاب فاروق.

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ويعتبر فريق واما، واحداً من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.