شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تيرنر وجو جوناس يقضيان شهر العسل فى إيطاليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل عددا من الصور للنجمة صوفى تيرنر وجو جوناس من شهر العسل الذي يقضيانه في إيطاليا وذلك بعد قضاء عدة أيام في المالديف، وظهرا صوفي وجو وهما يقبلان بعضهما البعض وسط أجواء من الرومانسية.

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وكانت نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو حوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا قبل أيام وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.