شكرا لقرائتكم خبر عن لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الشبكة المنتجة للمسلسل المغامرة والإثارة الإسبانى La Casa De Papel، ملخصا كاملا لمدة 20 دقيقة للموسم الأول والثانى، من أجل تذكير المشاهدين بأهم الأحداث قبل عرض الموسم الثالث والجديد من المسلسل المقرر له الجمعة المقبل.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .