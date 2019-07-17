شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Mr. Robot، بطولة الممثل العالمى ذات الأصول المصرية رامى مالك، عن الفيديو التشويقي الأول للموسم الجديد والأخير من السلسلة الشهيرة التى نجحت فى رفع تقييمها لـ 8.5 عبر موقع IMDB.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الرابع والأخير نهاية هذا العام، على أن يسرد نهاية الاحداث التى سردت على مدار الأربعة مواسم الماضية منذ عرض الموسم الأول فى يونيو 2015.

وفى تصريح لمخرج المسلسل قال "الموسم الرابع والأخير من مسلسل Mr. Robot سيضم الكثير من المفاجآت والإجابات على اسئلة طالما وجهت للمواسم الأولى ، ولا يمكننى الانتظار أكثر من ذلك لمشاركته مع المشاهدين، ومعرفة آرائهم".

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وعلى سياق متصل كان قد حصل "مالك" على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ..