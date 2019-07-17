شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صور.. بيونسيه تطلق كليبها الجديد "Spirit" بمشاركة ابنتها بلو إيفى كارتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية بيونسيه كليبها الجديد ،"Spirit" وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والأغنية من فيلمها الاخير " The Lion King "، والذي تقوم فيه بالاداء الصوتي لشخصية نالا . لم يتوقع الكثير من محبي ومعجبي النجمة بيونسيه ذات الـ ( 37 عام ) أن ابنتها بلو إيفي كارتر ستشاركها بالكليب و كأن بيونسيه تحجز مكان مميز لابنتها في عالم الشهرة . قامت بيونسيه بتصوير كليب "Spirit" في جراند كانيون الأسبوع الماضي فقطو ذلك حسب موقع "جاست جيرد ".



Advertisements















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صور.. بيونسيه تطلق كليبها الجديد "Spirit" بمشاركة ابنتها بلو إيفى كارتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.