كاظم الساهر يكشف سبب تأجيل حفله بـ”موسم جدة”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم كاظم الساهر جمهوره بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة كشف من خلالها عن موعد حفله الغنائي الجديد الذي كان من المقرر أن يقام اليوم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة.

وعلق “الساهر”، على الصورة التي نشرها للملصق الدعائي الذي يحمل الموعد الجديد للحفل، وقال: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو، وذلك بسبب خسوف القمر.. نشكر تعاونكم”.

ويواصل “الساهر” العمل على ألبومه الجديد، حيث عقد جلسات عمل متتالية، مع كبار الشعراء من مختلف الدول العربية، ومن أبرزهم الملحن ميشال فاضل، الذي نشر صورة تجمعه مع “كاظم”، عبر حسابه على موقع “تويتر”، من داخل الاستديو، كشف من خلالها عن تحضيرهما لأغنية جديدة ضمن الألبوم.