متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم كاظم الساهر جمهوره بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة كشف من خلالها عن موعد حفله الغنائي الجديد الذي كان من المقرر أن يقام اليوم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة.
وعلق “الساهر”، على الصورة التي نشرها للملصق الدعائي الذي يحمل الموعد الجديد للحفل، وقال: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم تأجيل الحفل المقرر في موسم جدة اليوم ١٧ يوليو إلى يوم غد الخميس ١٨ يوليو، وذلك بسبب خسوف القمر.. نشكر تعاونكم”.
ويواصل “الساهر” العمل على ألبومه الجديد، حيث عقد جلسات عمل متتالية، مع كبار الشعراء من مختلف الدول العربية، ومن أبرزهم الملحن ميشال فاضل، الذي نشر صورة تجمعه مع “كاظم”، عبر حسابه على موقع “تويتر”، من داخل الاستديو، كشف من خلالها عن تحضيرهما لأغنية جديدة ضمن الألبوم.
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يكشف سبب تأجيل حفله بـ”موسم جدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.