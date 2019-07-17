هاري وميغان يتجاهلان أوامر القصر الملكي ويحصدان العداوات!

متابعة بتجـــــــــرد: على الرغم من مرور فترة قصيرة على دخول الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل إلى قصر كينسينغتون الملكي، إلا أنها نجحت في تكوين عداوات كثيرة، آخرها مع مسؤولي العلاقات العامة داخل القصر.

وتقول الصحف البريطانية، إن السبب في تلك العداوات هو أن ميغان وزوجها دوق ساسكس الأمير هاري يتجاهلان الأوامر الملكية، والنصائح المقدمة من القصر، حيث صرح المحرر الملكي “روسيل مايرز” أن الزوجين “ينتقلان من كارثة إلى أخرى”، وأضاف: “المقربون من الأسرة يقولون إنهما لا يستجيبان للنصيحة أبدًا، وهذه مشكلة كبيرة”.

وتعرض الزوجان الملكيان إلى ما وصفه المسؤولون داخل القصر “بالخطأ” بعد أن أنفقوا أكثر من 2.4 مليون جنيه إسترليني كتجديدات “بلا أهمية” في قصر “فروغمور” في قلعة ويندسور لإقامتهما.

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وليس فقط التبذير ولكن الانتقادات التي وجهت لـ”ميغان” في بطولة ويمبلدون، حيث حضرت كأحد المشجعين للاعبة كرة المضرب سيرينا ويليامز صديقتها، وأثناء ذلك منع حرسها الخاص اقتراب مواطن منها كان يلتقط صورة “سيلفي” خاصة به، وظنه الحراس يصورها.

دفع ما حدث الصحف البريطانية إلى اعتبار تعامل الحارس الأمني غير مبرر تجاه الرجل، مع تصريحات خاصة من داخل القصر تقول: “إنهما يعتبران أنفسهما مثل المشاهير بدلاً من التركيز على مكانتهما كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، والاهتمام برعاياهم”، وهو الموقف الذي علق عليه المذيع الصحفي بيرس مورجان قائلاً: “إذا كنت تريد أن تتمتعي بالخصوصية، فارجعي إلى أمريكا لتعيشي بشكل خاص”.