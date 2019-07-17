نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على بتسع إطلالات خرافية.. بيونسيه تبهر العالم بأغنيتها المصورة مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت نجمة البوب الأمريكية بيونسيه، الفيديو الموسيقي للأغنية الرسمية في فيلمها الأخير “The Lion King- الأسد الملك” والمعاد إنتاجه من شركة ديزني بعد 24 عامًا.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن عرض الفيديو الموسيقي بعنوان “Spirit” جاء قبل يوم واحد من طرح الفيلم المنتظر في دور العرض العالمية، والذي خرجت من خلاله “بيونسيه” في 9 إطلالات خرافية أذهلت العالم.

وشاركت “بيونسيه” في كتابة الأغنية مع ليا سلمان زادة والموسيقي البريطاني لابرينث، كما شهد الفيديو المصور مشاركة مميزة لابنتها الكبرى “بلو آيفي” 7 أعوام من زوجها المطرب الأمريكي “جاي زي”، والذي حصد أكثر من ألفي مشاهدة بعد عرضه بساعات قليلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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في مقطع الفيديو، ظهرت نجمة البوب، بثوب وردي ضخم بداخله تنورات برتقالية رائعة، ومن ثم خرجت برفقة فرقة السافانا بالأبيض والأسود، وبإطلالتها الثالثة، كان ثوبها الأصفر الطويل فائق الروعة.

تؤدي بيونسيه، في النسخة الحديثة من الفيلم الكلاسيكي الذي عرض في عام 1994، دور الملكة “نالا” حبيبة “سيمبا”، ومن المقرر طرحه غدًا في دور العرض العالمية.