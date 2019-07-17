ملكة بريطانيا تقضي عطلتها في قلعة مليئة بالوطاويط!

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متابعة بتجـــــــــرد: تقضي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قريباً، عطلتها في قصر العطلات المفضل لديها في قلعة بالمورال، ولكن الصحف البريطانية تقول إن إقامتها لن تكون سعيدة، كعادة كل عام في مثل هذا الوقت.
وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن القصر الذي تقيم فيه الملكة، وخاصة قاعة رقص أبردينشاير الكبيرة تعتبر مستعمرة للوطاويط التي تختبئ في العوارض الخشبية، وتقول التقارير إن الخدم يطاردونها بالشباك.
وعرفت الملكة رياضة صيد الوطاويط تلك كل إجازة في بالمورال، حيث تشير التقارير إلى أنها تعودت على مشاهدة خدمها يطاردونها حول الغرفة الواسعة وهم يمسكون شباك الفراشات.
عند التقاط الوطاويط يتم إطلاقها في الهواء خارج القصر، ولكن هذا يتسبب في عودتها مرة أخرى، وقال المحرر الملكي آدم هيلكر: “عندما عدت الصيف الماضي، كانت لا تزال موجودة، لا يمكنهم التخلص منها أو حتى قتلها”.
والجدير بالذكر أن الوطاويط الشائعة من نوع “pipistrelle” هي وطاويط محمية بموجب قانون الحياة البرية لعام 1981، وهي حيوانات يمكنها بسهولة تناول 3000 حشرة في الليلة.
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