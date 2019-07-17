هانى شاكر يكشف تفاصيل انتخابات الموسيقيين في "On Set"الجمعة

يحل الفنان هانى شاكر ضيفًا على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، الجمعة المقبل للحديث عن آخر أعماله الفنية.

كما يكشف أمير الغناء خلال الحلقة عن اّخر تطورات انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي يشارك بها كل من الفنانين مصطفى كامل، حلمى عبد الباقى، نادية مصطفى، وغيرهم. هاني شاكر: "لو أنا بدرب المنتخب كنت عملت نتائج أحسن من كده"

كان الفنان هاني شاكر، أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الروماني بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، مطلع الشهر الجاري. كما ينافس حاليًا على مقعد نقيب الموسيقيين في الدورة الجديدة (2019/ 2023).

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف

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