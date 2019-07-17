شاهد بالفيديو والصور.. التريلر الرسمي لفيلم جنيفر لوبيز الجديد "Hustlers"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم " Hustlers " التريلر الرسمي للعمل الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية جنيفر لوبيز ونجمة الراب الشهيرة كاردي بي ، ووصلت مده التريلر إلى دقيقتين ونصف جمعت عددا من لقطات العمل ، وظهرت لوبيز البالغة من العمر ( 49 عام ) بإطلالة مثيرة كواحدة من راقصات الـ "استربتيز".
وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن أحد نوادي التعري.
فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.
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