شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم: التعاون مع "محمد منير" شرف كبير لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم إنه يتعاون مع الكينج محمد منير في أغنية سينجل جديدة بعنوان "مهموم"، وهى من كلمات أمير طعمية، وألحان وليد سعد، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبل.

وأضاف إبراهيم لـ ”الخليج 365” أن التعاون مع الكينج محمد منير له مذاق خاص سواء على المستوي الفنى أو الشخصى، فهو بالفعل مطرب من الطراز الأول وأشعر بسعادة كبيرة للتعاون معه وشرف كبير لي ،هو واحد عند تاريخ في مشواره الغناء، واتمنى الأغنية تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها لأن فيها نوع جديد ومختلف في مزيكا.

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل شيرين عبد الوهاب التى تعاون معها فى: "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة" كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"، ومع رامى جمال بـ"اوعدينى"، و"اتفضل أمشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت"، و"إزاى هنرجع"، و"ربنا يخليك ليا" وقدم أغانى مميزة مع نانسى عجرم.