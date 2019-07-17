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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
وجه الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، رسالة لزوجته بعد اختيارها لإحياء حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية، الذي سيقام مساء الجمعة المُقبل، باستاد القاهرة الدولي.
ونشر رامي صورة لزوجته، من داخل الاستاد، وعلق عليها قائلًا: "حبيبتي كالعادة هتتألقي.. وهتنوري حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩".
يُذكر أن حفل ختام كأس الأمم الأفريقية سيُقام في 19 يوليو الجاري على هامش مباراة الجزائر والسنغال في نهائي الكأس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختيارها لإحياء حفل ختام الأمم الأفريقية.. رامي راضون يوجه رسالة لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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