فيديو| طرح البرومي الرسمي لفيلم جون سينا" playing with fire"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت شركة " Paramount Pictures"، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، البرومو الرسمي لفيلم "playing with fire"، بطولة المصارع العالمي جون سينا.

وتدور أحداث الفيلم حول طاقم من رجال الإطفاء، يحاولون إنقاذ ثلاثة أطفال ملعونين.

فيلم " Playing with Fire " من إخراج إندي فيكمان وشارك جون سينا، البطولة جودي جارير، و جون ليجويزامو، و كيجان مايكل كي.

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