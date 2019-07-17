أحمد السعدني ينشر فيديو حفل عيد ميلاده بمعهد الأورام: "الأفضل على الإطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السعدني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء احتفاله أمس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ40، وسط المرضى بالمعهد القومي للأورام.

وظهر السعدني في الفيديو أثناء احتفاله بعيد الميلاد وسط الأطفال، وعلق على الفيديو قائلًا: "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق، اللهم أشفي أطفالنا، المعهد القومي للأورام".

يذكر أن السعدني حرص على اصطحاب نجله ياسين، والفنانة الشابة هنادي خلال زيارة للمعهد.

وشارك السعدني في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس"، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.