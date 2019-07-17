"حملة فرعون" يتجاوز 17 مليون جنيه بعد 5 أسابيع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعد 5 أسابيع من طرحه بالسينمات، تجاوزت إيرادات فيلم "حملة فرعون" للنجم عمرو سعد، حاجز الـ 17 مليون جنيه.
وحقق الفيلم إيرادات كلية قدرها 17 مليون 484 ألف 623 جنيه.
ويتنافس "حملة فرعون" مع 4 أفلام أخرى، تم طرحها في موسم عيد الفطر المبارك، هي "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرمبة"، "محمد حسين".
فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، أحمد هارون، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
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