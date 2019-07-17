أسما شريف منير تتذكر والدتها.. "بحب أوي ألبس حاجتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت أسما في الصورة بملابس البحر، وارتدت "حلق" والدتها، وعلقت:" على فكرة أحلى حاجة في الصورة دي حلق أمي، الله يرحمها، بحب أوي ألبس حاجتها بحس إنها عايشة معايا".

يذكر أن أسما هي ابنة الفنان شريف منير، وتزوجت من الفنان محمود حجازي، سبتمبر من العام الماضي.