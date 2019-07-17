تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يطالب معجب بوساطة للتصوير معه ثم يعتذر...

أثار المطرب محمود العسيلي جدلا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول فيديو له من إحدى حفلاته يرفض فيه التقاط صورة مع أحد معجبيه، ما أثار حفيظه متابعيه.

وانتشر فيديو للفنان في إحدى حفلاته وهو يوجه الكلام لمعجب طلب التصوير معه: “حضرتك معاك واسطة عشان اتصور معاك يعني، اشمعنى هتصور معاك، ليرد عليه المعجب “عشان بحبك”، فيرد عليه العسيلي: يعني انت بتحبني وباقي الناس اللي في الحفل لأ، ماهو أنا لو اتصورت معاك يبقى هتصور مع الناس اللي موجودة دي كلها”.





الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن يشنوا عليه هجومًا عنيفًا عليه، وتدولوا مقطع فيديو آخر له وهو يتعرض لموقف محرج أثناء غنائه في إحدي الحفلات، ليرده عليه فيما هو بدر منه من هذا التصرف، من استهزائه من أحد المعجبين به.

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وفي وقت ساباق، استجاب الفنان محمود العسيلي، للدعوات المطالبة باعتذاره، وذلك بعد رده على تصريحات الفنانة اللبنانية ميريام فارس ووصفها بـ”الكارته”.

وكتب العسيلي، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” : “‏إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو اكرت احب اقولكو ان أمي شعرها أكرت و أنا كنت اكرت قبل ما أبقى اقرع، باعتذر لو سببت آي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوه بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدا”.

بعدها قدم العسيلي اعتذار رسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”، لجمهوره نظرا للهجوم الشديد الذي شنه عدد كبير من معجبينه على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديو.

واعتذر العسيلي في تدوينة عبر حسابه بـ”توتير”قائلا:”أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر، و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة،انا اسف مرة تانية “