أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده في المعهد القومي للأورام



احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده في المعهد القومي للأورام بحضور مجموعة من أطفال المعهد.

ونشر أحمد فيديو الاحتفال من خلال موقع الصور الشهير انستجرام ولقي إعجاب كثيرين من متابعيه علي انستجرام.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور دينا الشربيني. كثيرين من متابعيه علي انستجرام.يذكر أن الفنان أحمد السعدني قدم بطولة مسلسل زي الشمس برمضان الماضي بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور دينا الشربيني.

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