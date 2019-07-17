مدحت صالح برفقة عمرو سليم على المسرح الروماني

يحيى الفنان الكبير "مدحت صالح " بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2019 على خشبة المسرح الروماني الساعة 9 مساء. خشبة المسرح الروماني الساعة 9 مساء. ويغنى "مدحت" خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة التى قدمها على مدار مشواره الفنى والتى سرعان ما دخلت قلب الجمهور المصرى والوطن العربى. مدار مشواره الفنى والتى سرعان ما دخلت قلب الجمهور المصرى والوطن العربى. يذكر أن فرقة الفنان عمرو سليم شاركت أيضا مع فرقة أوبرا الإسكندرية فى حفلين سابقين بمسرح سيد درويش وأوبرا دمنهور.

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