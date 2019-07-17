كشف الفنان نادر حمدي عن موعد ألبوم فريق واما الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ومن المقرر أن يطرح الألبوم في شهر أغسطس المقبل، بعد انتظار طويل لغياب الفريق عن الساحة الغنائية لمدة 3 أعوام. بعد انتظار طويل لغياب الفريق عن الساحة الغنائية لمدة 3 أعوام. يذكر أن آخر ألبومات فريق "واما" تم طرحه عام 2015 بعنوان "كان ياما كان"، وضم 8 أغنيات أبرزها: "ماتقلقيش اطمني، مش واحد، شفتك قصادي، استنى ايه". بعنوان "كان ياما كان"، وضم 8 أغنيات أبرزها: "ماتقلقيش اطمني، مش واحد، شفتك قصادي، استنى ايه".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب3 أعوام.. الموعد النهائي لطرح ألبوم واما الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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