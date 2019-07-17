علا رشدي عن فسحتها مع ابنتها في باريس: كأننا في شارع شهاب

نشرت الفنانة علا رشدى صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد داوود وأطفالهم أثناء رحلتهم لباريس عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علا على الصورة قائلة: واضح جدا إن العيال انبسطوا في باريس الرحلة اللي كلفتنا

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شيء وشويات وإرهاق وزق وشيل ومحايلة ومحاولة لإبساطهم بشتى الطرق وفي الآخر بنتي تقول لي عارفة إيه أحلي حاجة حصلت في الرحلة البطاطس اللي أكلتها في ماكدونالد والتيشيرت اللي اشتريته ولما جرينا أنا ودوزي ورا بعض في الشارع والله كإني نزلتهم وبنتفسح في شارع شهاب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي فيلم "قصة حب" الذى تم طرحه مؤخرا، وهو تأليف وإخراج عثمان أبو لبن، سيناريو وحوار أمانى التونسى، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدى.