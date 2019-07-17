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نشرت الفنانة علا رشدى صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد داوود وأطفالهم أثناء رحلتهم لباريس عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت علا على الصورة قائلة: واضح جدا إن العيال انبسطوا في باريس الرحلة اللي كلفتنا
يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي فيلم "قصة حب" الذى تم طرحه مؤخرا، وهو تأليف وإخراج عثمان أبو لبن، سيناريو وحوار أمانى التونسى، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدى.
كانت هذه تفاصيل خبر علا رشدي عن فسحتها مع ابنتها في باريس: كأننا في شارع شهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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