أغنية جريئة لإليسا من أشعار بهاء الدين محمد

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد عن عمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة إليسا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وعلق بهاء على تفاصيل الأغنية قائلاُ:" إن

شاء الله من الأغانى الجاية ف الطريق أغنية للفنانة ملكة الإحساس حبيبتى #إليسا وفكرتها مهمة وجريئة جدا (وتخض) وح تغير حاجات كتير ..... إستنوها .. وماباقولش كده بسهولة على أى فكرة طبعا ، لحن العبقري مدين،ومعلش بلاش إسمها دلوقت للحفاظ على الفكرة".

يذكر أن إليسا قد تغنت بكلمات بهاء في العديد من الأغاني، مثل"وجعت قلبي، أنا نفسي، لو اتقابلنا".