نادي سينما الطفل المصري بالهناجر

يعرض" نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية شهريا مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا في الثانية عشر ظهر السبت 20 يوليو وهم: "دعاء النحل" من إخراج عطية عادل خيري ، " نوسة واختها سميحة" من إخراج "أسامة فتحي" ، "البورصة" من إخراج "أحمد مدبولي" ، "ذيل الثعلب" من إخراج "نسرين عز الدين" ، "الطفل جحا" من إخراج "أحمد الضوي"، "الأزهر" من إخراج "معوض إسماعيل". النحل" من إخراج عطية عادل خيري ، " نوسة واختها سميحة" من إخراج "أسامة فتحي" ، "البورصة" من إخراج "أحمد مدبولي" ، "ذيل الثعلب" من إخراج "نسرين عز الدين" ، "الطفل جحا" من إخراج "أحمد الضوي"، "الأزهر" من إخراج "معوض إسماعيل". "نادي سينما الطفل المصري للرسوم المتحركة" تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"، أ. د."ليلي عبد العزيز فخري" أستاذ ورئيس قسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون والمخرجة "عطية عادل خيري".

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