أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن ظهور عمل جديد من أشعاره، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
واكتفى أيمن بكلمة "قريبا" للإعلان عن عمله الجديد، ويأتي ذلك بالتزامنمع إعلان قرب صدور ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "أنا غير" الذي كشف عنه ظهر اليوم، وتوقع متابعيه في تعليقاتهم أنها أغاني جديدة للهضبة.
يذكر أن آخر أعمال أيمن الغنائية كانت في ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد "كل يوم من ده" حيث كتب له عدة أغاني ومنها "يزلزل، صور، ياغربة، ياستّار" بالإضافة إلى أغنيته الجديدة للفنان هيثم شاكر "ماتوصونيش".
المتوقع طرحها ضمن ألبومه الصيفي الجديد لهذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يشوق متابعيه بعمل جديد.. والجمهور يتساءل"لعمرو دياب صح؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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