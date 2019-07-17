أيمن بهجت قمر يشوق متابعيه بعمل جديد.. والجمهور يتساءل"لعمرو دياب صح؟"

أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن ظهور عمل جديد من أشعاره، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

واكتفى أيمن بكلمة "قريبا" للإعلان عن عمله الجديد، ويأتي ذلك بالتزامن

مع إعلان قرب صدور ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "أنا غير" الذي كشف عنه ظهر اليوم، وتوقع متابعيه في تعليقاتهم أنها أغاني جديدة للهضبة.

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يذكر أن آخر أعمال أيمن الغنائية كانت في ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد "كل يوم من ده" حيث كتب له عدة أغاني ومنها "يزلزل، صور، ياغربة، ياستّار" بالإضافة إلى أغنيته الجديدة للفنان هيثم شاكر "ماتوصونيش".

المتوقع طرحها ضمن ألبومه الصيفي الجديد لهذا العام.