بشرى بين الوسامة وخفة الدم

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بكل من الفنانين أحمد عز ومحمد هنيدى عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة بين الوسامة وخفة الدم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى في الدراما مسلسل عوالم خفية تأليف أيمن جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وهو من

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إخراج رامى إمام.

والمسلسل تدور أحداثه في عام 2010 بمدينة الإسكندرية حيث تقوم تقوم امرأة بنقل عدد من الأوراق المكتوبة بخط اليد إلى غلاف كتاب اسمه "عوالم خفية" ثم يتضح أنها فنانة شهيرة وأن هذه

مذكراتها وبها عدد من الفضائح الخاصة بالعديد من الشخصيات المهمة، ثم تنتقل الأحداث إلى عام 2018 في القاهرة بظهور الصحفي هلال كامل (عادل إمام) وهو معارض للحكومة تتسبب مقالاته في إثارة الرأي العام وتقع في يده الوثائق داخل كتاب "عوالم خفية" مما يدفعه لنشر هذه الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.