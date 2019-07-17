بعد اعتذار العسيلي أحمد السعدني يرد: المسامح كريم يا ناس

علق الفنان أحمد السعدني، على الاعتذار الذي تقدم به الفنان محمود العسيلي لجمهوره، بعد تعرضه لهجوم شديد بسبب الفيديو الذي يرفض فيه التقاط صورة مع أحد معجبينه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات

القصيرة "تويتر".

حيث أعاد "السعدني" تغريدة اعتذار "العسيلي"، وعلق قائلًا: "الاعتذار من شيم الرجال، براڤو يا عسيلي، كلنا ممكن نغلط بس مش كلنا نقدر نعترف إننا

غلطنا، المسامح كريم يا ناس".

وكان مقطع فيديو الذي تم تداوله مساء أمس، وأثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محمود العسيلي، وهو يوجه الحديث لأحد معجبيه الذي طلب منه التصوير، قائلا: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا"، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة.