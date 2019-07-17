خسوف القمر يؤجل حفل كاظم الساهر في جدة

أعلن الفنان كاظم الساهر عن تأجيل حفله الغنائي في جدة ضمن فعاليات موسم جدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكان من المقرر إقامة الحفل اليوم، ونظرا لظروف ظاهرة "خسوف القمر" تم تأجيل الحفل إلى غد الخميس الموافق 18 يوليو على مسرح الواجهة البحرية. ونظرا لظروف ظاهرة "خسوف القمر" تم تأجيل الحفل إلى غد الخميس الموافق 18 يوليو على مسرح الواجهة البحرية. وفي نفس السياق، يحيى كاظم حفلين غنائيين في العاصمة الأردنية عمان في شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات في أوروبا وإسطنبول. حفلين غنائيين في العاصمة الأردنية عمان في شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات في أوروبا وإسطنبول.

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